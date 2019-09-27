Каждый второй ребенок в Саратове готов открыть дверь незнакомцу

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-27T13:49:13+03:00

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Компания «Дом.ru» провела в Саратове, Самаре, Пензе и Нижнем Новгороде социальный эксперимент «Серый Волк на страже детской безопасности», цель которого — привлечение внимания общественности и СМИ к вопросам детской безопасности и новым технологиям, которые ее способны обеспечить. В нем приняли участие семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 лет. Эксперимент показал, что в Саратове каждый второй ребенок может открыть дверь незнакомцу.

Проект проводился с согласия родителей в игровом формате с участием семейного психолога и при поддержке местных УВД. Актер Александр Степанов из Саратовского академического театра юного зрителя в костюме волка звонил в домофон и просил детей, которые были дома одни, впустить их в подъезд.

«В вашем доме проводится акция, открой дверь, я хочу тебя поздравить», «Я принес вам письмо», «У меня есть игрушки, давай вместе поиграем», «Я хочу пить, дай мне воды, пожалуйста», — с такими легендами актер пытался уговорить детей открыть им двери в подъезд. Некоторым он обещал подарки, и это оказалось действенным — четыре сжалились над волком и пустили его в подъезд, двое и вовсе пустили в квартиру, лишь трое детей не поддались на уговоры актера. Вне зависимости от результата эксперимента, каждый ребенок получил от «волка» подарок — игрушку как напоминание о том, что безопасность — прежде всего.

Родители все время наблюдали за экспериментом. Те, у кого на подъездах уже установлены «умные» видеодомофоны, могли смотреть на происходящее через мобильное приложение «Умный Дом.ru» глазами детей и убедились, что и в обычной жизни это решение позволит уберечь ребенка от опасности.

В проекте приняли участие эксперты-психологи. Жанна Тодуа из Саратова объяснила, что ребенку непросто оставаться дома одному, особенно в первое время, поэтому, если в течение дня он соблюдал правила, важно это отметить и сказать, что вы им гордитесь, даже если он вел себя не совсем по правилам, выделите небольшой элемент правильного поведения и похвалите за него. Также она рассказала родителям, как и когда нужно начинать говорить с детьми о соблюдении правил безопасности.

Одним из решений вопроса детской безопасности могут стать «умные» домофоны, которые позволяют открывать двери в подъезд и наблюдать за обстановкой на улице с экрана смартфона. Благодаря этой технологии не только ребенок, оставаясь дома один, может посмотреть, кто звонит в домофон, но и родители вовремя проконтролировать ситуацию, так как видеовызов поступит на их телефон.

- Современные технологии облегчают жизнь родителям и детям, помогая сделать ее комфортной и безопасной. Компания «Дом.ru» уже запустила проект по обустройству домов «умными» домофонными панелями в 31 городе. Благодаря этому решению вы можете увидеть происходящее во дворе и открыть дверь в подъезд, только убедившись, что гость действительно тот, за кого себя выдает. До конца года в Саратове мы их установим почти в 200 подъездах, — прокомментировал Михаил Маракаев, директор саратовского филиала «Дом.ru».

Жители также могут самостоятельно инициировать замену оборудования на современное и технологичное. Для этого необходимо провести собрание, проголосовать за установку «умного» домофона и обратиться с предложением в свою управляющую компанию.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в топ-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает второе место среди национальных интернет-провайдеров и третье — среди операторов платного ТВ, по итогам третьего квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес». Деятельность компании ведется в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».

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ИСТОЧНИК KP.RU