2019-09-27T12:52:19+03:00
Общество

Панков: Володин создает системную основу для реализации важных людям проектов

Ольга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что многие инициативы председателя Госдумы Вячеслава Володина направлены на повышение качества реализации проектов, важных для жителей нашей области.

- При обсуждении реконструкции школы в Турках Володин еще раз поднял одну из наболевших тем. Для того, чтобы нужные людям объекты — дороги, больницы, детсады и так далее — строились быстро и качественно, должна развиваться и проектная школа нашей области. Чтобы проекты не только готовились заранее, но и был выбор по проектным предложениям. А на уровне Госдумы спикер поднял вопрос о своевременном доведении бюджетных средств до регионов. Идет и работа на уровне области, чтобы оптимизировать деятельность всех ответственных структур. То есть создается системная основа для реализации проектов в нашей области. Так спикер работает всегда, повышая и качество принимаемых законов в Госдуме, и качество строительства важных объектов для людей, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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