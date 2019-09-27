2019-09-27T13:44:31+03:00
Общество

Отопсезон — 2019: в Саратове тепло дали в 287 жилых домов

К отоплению подключены лишь половина детсадов
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В Саратове 225 объектов соцсферы подключены к отоплению.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, из них 96 детсадов (50%), 74 школы (49%), 43 медучреждения (26,1%) и 12 училищ и вузов (14,8%).

Кроме того, тепло начало поступать в 287 многоквартирных домов (6,7%).

В администрациях районов города и комитете по ЖКХ организованы горячие линии по включению отопления.

- администрация Кировского района: 65-98-72 круглосуточно, 26-27-98 с 08:30 до 17:30 в рабочие дни.

- администрация Заводского района: 65-98-71 круглосуточно, 96-40-50, 96-07-66 с 09:00 до 18:00 в рабочие дни.

- администрация Октябрьского района: 65-98-74 круглосуточно, 39-29-19, 39-29-31, 39-29-47, 72-16-04, 72-15-97, 39-29-11 с 09:00 до 18:00 в рабочие дни.

- администрация Ленинского района: 65-98-73 круглосуточно, 63-07-59, 63-15-45, 63-36-70 с 09.00 до 13.00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни.

- администрация Фрунзенского района: 65-98-76 круглосуточно, 67-02-61, 67-02-60 с 09:00 до 18:00 в рабочие дни.

- администрация Волжского района: 65-96-95 круглосуточно, 23-15-78 с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни.

- комитет по ЖКХ: 26-05-67, 26-48-10, 26-19-44 с 09.00 до 13.00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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