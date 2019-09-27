В Саратовской области разрешили отстрел бакланов

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-27T13:40:53+03:00

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Сегодня, 27 сентября, в Саратовской областной думе состоялось 32-е заседание.

Одной из тем обсуждения стал закон об отстреле бакланов. Согласно тексту документа, можно отстреливать больших птиц. Они за семь месяцев съедают почти 3 тыс. тонн, а от помета бакланов за несколько лет гибнут деревья.

Депутат Иван Чепрасов высказался о проекте негативно, по его мнению, лучше не вмешиваться в природу.

Коммунист Александр Анидалов напомнил собравшимся о стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге, крышу которого уничтожили бакланы. После чего народный избранник начал иронизировать — на птиц можно валить и бюджет, и отсутствие кровли цирка, и дороги.

В итоге законопроект поддержало большинство депутатов, его приняли во втором чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU