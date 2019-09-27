Володин остался недоволен темпами строительства бассейна в Романовке

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-27T12:42:05+03:00

Он считает, что подрядчики не сдадут объект до конца года

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в рамках своего рабочего визита в Саратовскую область сегодня, 27 сентября, посетил стройплощадку бассейна на территории школы имени Серещенко в поселке Романовка.

Во время визита Вячеслав Володин остался недоволен сроками возведения объекта, который должен быть сдан до конца 2019 года. Председатель ГД отметил подрядчику, что с такими темпами они закончат только к январю.

- Организации, которые срывают сроки сдачи и не обеспечивают должного качества, должны будут включаться в черные списки, — сказал Володин губернатору Радаеву.

Несмотря на это, подрядчик строительства объекта заверил председателя ГД, что все работы к концу года будут доделаны.

Напомним, о необходимости бассейна тренеры и преподаватели Романовки говорили на встрече с Вячеславом Володиным в сентябре 2018 года, когда там появилась спортплощадка, построенная по благотворительному проекту спикера. Тогда он отметил, что райцентр должен иметь бассейн.

По проекту, у 25-метрового бассейна будет четыре дорожки, одновременно плавать там смогут 48 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU