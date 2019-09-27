Школу в Самойловке могут не успеть открыть к 1 октября

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-27T12:38:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Школа №1 в поселке Самойловка еще не готова.

Как рассказала корреспонденту «КП-Саратов» директор учебного заведения Елена Запорожская, для открытия запланирована дата 4 ноября.

При этом ранее школу планировалось открыть к 1 сентября, потом — к 1 октября, однако даже к этому сроку строители явно не успевают.

- 4 ноября, с началом второй четверти планируем зайти и начать учебный процесс. Возникали дополнительные трудности, например, обрушения перегородок, объем работ большой, качественно сделать старается подрядчик, поэтому сроки сдвинулись. От прежней школы остались только стены. Крыша, окна, коммуникации, фасады — все новое. Сейчас у нас занимаются 535 учеников, с сёл едут, две семьи из Саратова переехали. Да, ранее был разговор с подрядчиком закончить работы до 1 октября. Это после того, как к 1 сентября не успели, — отметила Елена Запорожская.

Директор школы в Самойловке Елена ЗапорожскаяФото: Александр Уриевский

Подрядчиком на объекте выступает ООО «Трест №7».

Сейчас дети учатся в школе №2.

ИСТОЧНИК KP.RU