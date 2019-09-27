Володин раскритиковал проектировщиков школы в Турках за медленную работу
В Турках будет реконструирована школа имени героя Советского Союза С. М. Иванова.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом сегодня, 27 сентября, шла речь во время визита председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Турки.
Напомним, в школе должен появиться актовый зал на 300 мест, а на территории школы — бассейн. Кроме того, планируется модернизировать столовую, обустроить кабинеты, оборудовать игровую комнату, кабинет технологии и ОБЖ, изостудию, зал хореографии.
При этом средства на разработку проектно-сметной документации уже выделены и скоро должны поступить в регион.
Во время визита Вячеслав Володин отметил, что проект реконструкции следовало бы подготовить за зиму, а пока даже нет экспертизы. Руководитель института «Саратовгражданпроект» Сергей Лазарев пообещал, что документация будет сделана к январю. На это Володин заметил, что проектировщики «застряли во льдах», имея в виду медленное продвижение работы.
- Дайте варианты эскизных решений реконструкции здания школы. Пусть ученики, учителя решат, как новые объекты будут выглядеть. Ребенок должен с удовольствием приходить в школу. Вам в десять раз выделяется больше средств, чем самойловской школе, — отметил Володин.
ИСТОЧНИК KP.RU