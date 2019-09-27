2019-09-27T11:47:45+03:00
Общество

Володин раскритиковал проектировщиков школы в Турках за медленную работу

Он потребовал подготовить такой проект, чтобы дети с удовольствием ходили в школу
Ольга ТРУШКИНА
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..Фото: Ольга ТРУШКИНА
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В Турках будет реконструирована школа имени героя Советского Союза С. М. Иванова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», об этом сегодня, 27 сентября, шла речь во время визита председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Турки.

Напомним, в школе должен появиться актовый зал на 300 мест, а на территории школы — бассейн. Кроме того, планируется модернизировать столовую, обустроить кабинеты, оборудовать игровую комнату, кабинет технологии и ОБЖ, изостудию, зал хореографии.

При этом средства на разработку проектно-сметной документации уже выделены и скоро должны поступить в регион.

Во время визита Вячеслав Володин отметил, что проект реконструкции следовало бы подготовить за зиму, а пока даже нет экспертизы. Руководитель института «Саратовгражданпроект» Сергей Лазарев пообещал, что документация будет сделана к январю. На это Володин заметил, что проектировщики «застряли во льдах», имея в виду медленное продвижение работы.

- Дайте варианты эскизных решений реконструкции здания школы. Пусть ученики, учителя решат, как новые объекты будут выглядеть. Ребенок должен с удовольствием приходить в школу. Вам в десять раз выделяется больше средств, чем самойловской школе, — отметил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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