В Саратове более 100 шахматистов участвуют в этапе Кубка России

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-27T11:02:29+03:00

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В Саратове 26 сентября открылись соревнования по шахматам — этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, более 110 участников из 11 регионов России борются за кубок выдающегося гроссмейстера, вице-чемпиона мира по шахматам, чемпиона мира по блицу, чемпиона мира по быстрым шахматам, победителя многих соревнований мирового уровня, гроссмейстера Сергея Карякина.

Восемь сильнейших ребят смогут попасть в финал детского Кубка России, где разыгрываются путевки на первенство Европы и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU