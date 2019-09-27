В Турках при школе планируют построить бассейн
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 27 сентября, посещает отдаленные районы Саратовской области.
В поселке Турки он осмотрел спорткомплекс открытого типа, который возведен по благотворительному проекту.
.Фото: Ольга ТРУШКИНА
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин осмотрел также здание школы, на территории которой построен спорткомплекс. В частности, он обратил внимание на трещины на здании учебного заведения.
- Почему трещины? Фундамент надо приводить в порядок, — отметил Володин.
.Фото: Ольга ТРУШКИНА
Руководитель института «Саратовгражданпроект» Сергей Лазарев заверил его, что это сделать возможно.
- Пока построим одни объекты, другие разрушатся, — заметил Володин. — Нужно строить школу будущего, иначе превратимся в захолустье. Мы не только реконструируем школу, а создаем школу, соответствующую самым высоким стандартам.
Председатель Госдумы посоветовал тщательнее подходить к проекту школы. Там планируется построить бассейн и актовый зал на 300 мест с самым современным оборудованием.
Вячеслав Володин также предложил организовать в Турках интернат при школе для детей из малообеспеченных семей.
ИСТОЧНИК KP.RU