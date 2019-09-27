2019-09-27T11:01:11+03:00
Общество

В Турках при школе планируют построить бассейн

С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин
Ольга ТРУШКИНА
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Вячеслав Володин посетил школу в ТуркахВячеслав Володин посетил школу в ТуркахФото: Ольга ТРУШКИНА
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 27 сентября, посещает отдаленные районы Саратовской области.

В поселке Турки он осмотрел спорткомплекс открытого типа, который возведен по благотворительному проекту.

. Фото: Ольга ТРУШКИНА

.Фото: Ольга ТРУШКИНА

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин осмотрел также здание школы, на территории которой построен спорткомплекс. В частности, он обратил внимание на трещины на здании учебного заведения.

- Почему трещины? Фундамент надо приводить в порядок, — отметил Володин.

. Фото: Ольга ТРУШКИНА

.Фото: Ольга ТРУШКИНА

Руководитель института «Саратовгражданпроект» Сергей Лазарев заверил его, что это сделать возможно.

- Пока построим одни объекты, другие разрушатся, — заметил Володин. — Нужно строить школу будущего, иначе превратимся в захолустье. Мы не только реконструируем школу, а создаем школу, соответствующую самым высоким стандартам.

Председатель Госдумы посоветовал тщательнее подходить к проекту школы. Там планируется построить бассейн и актовый зал на 300 мест с самым современным оборудованием.

Вячеслав Володин также предложил организовать в Турках интернат при школе для детей из малообеспеченных семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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