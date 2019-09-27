Чиновника из Петровского района оштрафовали за неполные сведения о домах

СЕГОДНЯ 10:48 2019-09-27T10:56:03+03:00

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Петровская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, начальник Управления имущественных, земельных отношений, строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района не в полном объеме предоставил в министерство строительства и ЖКХ области сведения о техническом состоянии конструктивных элементов многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского района.

Чиновника оштрафовали на 2 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU