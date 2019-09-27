Чиновника из Петровского района оштрафовали за неполные сведения о домах
Пришлось заплатить 2 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Петровская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства в сфере ЖКХ.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, начальник Управления имущественных, земельных отношений, строительства и ЖКХ администрации Петровского муниципального района не в полном объеме предоставил в министерство строительства и ЖКХ области сведения о техническом состоянии конструктивных элементов многоквартирных домов, расположенных на территории Петровского района.
Чиновника оштрафовали на 2 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU