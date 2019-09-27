2019-09-27T10:46:01+03:00
Общество

Юные музыканты из Саратова выступят перед горожанами

Концерт пройдет в ДМШ №4
Дарья Вострикова
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В Саратове 1 октября в 17:00 в детской музыкальной школе №4 пройдет традиционный вечер «Наполнится душа воспоминаньем».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участники поделятся воспоминаниями о музыкантах-педагогах: более 30 лет возглавлявшей школу Людмиле Даниловой, Любови Дориной, Татьяне Лоскутовой, Петре Сычеве, Ольге Горшковой, Александре Стуканове, Валерии Гашниковой, Тамаре Иваний.

Гостей ждут вокальные и инструментальные произведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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