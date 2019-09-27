В Саратове театр новой музыки открывает концертный сезон
Сегодня, 27 сентября, в Театральном зале Саратовской консерватории «Театр новой музыки» откроет свой X концертный сезон.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в составе коллектива молодые музыканты, которым не безразлична судьба современной академической музыки. Они являются единственным коллективом в Саратове, исполняющим произведения композиторов XXI века.
Уже более девяти лет «Театр новой музыки» под руководством саратовского композитора Владимира Орлова выступает на различных концертных площадках Саратова и других городов с самыми яркими, интересными и необычными произведениями современных авторов.
В программе — произведения «Врата Китая» Джона Адамса (США), «Три монолога» Брахи Бдиль (Израиль), «Этот единственный момент» Роберта Дэвидсона (Австралия) и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU