2019-09-27T10:34:02+03:00
Происшествия

Саратовец украл у коллег два телефона

Сумма ущерба составила 49 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал 24-летнего саратовца виновным в краже с причинением значительного ущерба.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в октябре 2018 года мужчина делал ремонт с двумя гражданами в квартире на Ново-Астраханском шоссе.

Пока коллеги вышли в магазин, он прихватил их iPhone 8 и Samsung Galaxy J5, после чего ушел.

Своими действиями гражданин причинил ущерб на сумму 49 тыс. рублей, технику он сдал в комиссионный магазин.

Суд обязал его провести 300 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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