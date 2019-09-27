За драку в суде саратовского адвоката оштрафовали на 20 тыс. рублей
В Октябрьском районе Саратова вынесен приговор 50-летнему адвокату.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.
26 февраля в суде Октябрьского района Саратова во время рассмотрения гражданского дела по иску супругов к трем ответчикам о возмещении морального и материального ущерба после ДТП, адвокат истцов поссорился с представителем ответчика.
Он ударил оппонента кулаком в шею сбоку, причинив тупую травму гортани. Это квалифицировано как легкий вред здоровья.
Во время суда адвокат признал вину. Он был оштрафован на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU