За драку в суде саратовского адвоката оштрафовали на 20 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-27T10:33:10+03:00

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В Октябрьском районе Саратова вынесен приговор 50-летнему адвокату.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

26 февраля в суде Октябрьского района Саратова во время рассмотрения гражданского дела по иску супругов к трем ответчикам о возмещении морального и материального ущерба после ДТП, адвокат истцов поссорился с представителем ответчика.

Он ударил оппонента кулаком в шею сбоку, причинив тупую травму гортани. Это квалифицировано как легкий вред здоровья.

Во время суда адвокат признал вину. Он был оштрафован на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU