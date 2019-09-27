Под Саратовом пьяный мужчина залез в форточку к бывшей жене
На поступок гражданина навели мысли о ее новом возлюбленном
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Суд признал 30-летнего жителя села Степное виновным в незаконном проникновении в чужое жилье.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в апреле 2019 года пьяный мужчина поговорил с бывшей супругой и подумал, что с ней может быть другой.
Он пришел к дому женщине, стал требовать пустить его и бил по двери.
Потерпевшая отказалась его пускать, после чего мужчина стучал в окно, выбил его и через форточку вошел.
Суд оштрафовал гражданина на 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU