Под Саратовом пьяный мужчина залез в форточку к бывшей жене

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-27T10:21:48+03:00

На поступок гражданина навели мысли о ее новом возлюбленном

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Суд признал 30-летнего жителя села Степное виновным в незаконном проникновении в чужое жилье.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что в апреле 2019 года пьяный мужчина поговорил с бывшей супругой и подумал, что с ней может быть другой.

Он пришел к дому женщине, стал требовать пустить его и бил по двери.

Потерпевшая отказалась его пускать, после чего мужчина стучал в окно, выбил его и через форточку вошел.

Суд оштрафовал гражданина на 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU