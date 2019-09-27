Пенсионер из Федоровского района ответит за пострадавшую в ДТП девушку

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-27T09:46:55+03:00

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Суд признал 67-летнего жителя Федоровского района виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 23 ноября в Марксе подсудимый на ГАЗ-32213 вез пассажиров. Он ехал по заснеженной и скользкой дороге, потерял управление и на повороте вылетел в кювет, из-за чего 38-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью.

Суд назначил гражданину полтора года ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU