Пенсионер из Федоровского района ответит за пострадавшую в ДТП девушку
Назначено ограничение свободы
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Суд признал 67-летнего жителя Федоровского района виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 23 ноября в Марксе подсудимый на ГАЗ-32213 вез пассажиров. Он ехал по заснеженной и скользкой дороге, потерял управление и на повороте вылетел в кювет, из-за чего 38-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью.
Суд назначил гражданину полтора года ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU