После вмешательства прокуратуры под Вольском отремонтировали три дороги

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-27T09:45:20+03:00

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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, улицы Советская, Талалихина и Ленина в селе Барановка разрушены более тех размеров, которые допустимы по ГОСТу.

Кроме того, перед железнодорожным переездом на территории муниципального образования отсутствуют знаки с обеих сторон.

Глава МО получил представление, после чего нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU