После вмешательства прокуратуры под Вольском отремонтировали три дороги
Также установили знаки
Изменить размер текста:
Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, улицы Советская, Талалихина и Ленина в селе Барановка разрушены более тех размеров, которые допустимы по ГОСТу.
Кроме того, перед железнодорожным переездом на территории муниципального образования отсутствуют знаки с обеих сторон.
Глава МО получил представление, после чего нарушения были устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU