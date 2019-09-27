Саратовец попросил суд строго не наказывать залезшего в дом вора

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-27T09:44:40+03:00

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В Заводском районе Саратова осудили 34-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже, совершенной с проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба.

- В июле 2019 года мужчина залез в квартиру дома №27 по 2-му Огородному проезду и обокрал знакомого, забрав часы и ноутбук. Потерпевшему был причинен ущерб на сумму около 8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства, полное возмещение ущерба, а также то, что потерпевший попросил строго не наказывать злоумышленника. Его отправили в колонию общего режима на три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU