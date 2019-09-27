Житель Ершова зашел в чужой дом и изнасиловал девочку-подростка
В Ершове Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего ранее судимого местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в краже, грабеже, разбое и изнасиловании несовершеннолетней.
Следствие считает, что ночью 15 июня мужчина проник в чужой дом через незапертую дверь и похитил планшет, сим-карту, флешку, зарядное устройство и пачку сигарет. Сумма ущерба составила 2 338 рублей. При этом гражданина не остановило, что в доме находились спящие хозяева.
24 июня он также залез в другое жилище через незапертую дверь. На этот раз добычей стали наличные в сумме 3 313 рублей. Один из жильцов проснулся, и злоумышленник скрылся.
Вечером 28 июня пьяный мужчина заглянул в окно одного из домов и увидел там девушку. Ершовец накинул капюшон толстовки, чтобы скрыть лицо, и зашел в дом. Дверь была открыта, так как девушка ожидала брата. Незваный гость, угрожая ножом, похитил 500 рублей, а потом изнасиловал 17-летнюю девушку и скрылся.
Во время следствия мужчина полностью признал вину.
ИСТОЧНИК KP.RU