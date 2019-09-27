В Энгельсе обнаружили незаконную рекламу на улице Колотилова
Собственников ждут предписания о демонтаже
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Комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района с представителями МАУ «Общественный центр» провел рейд по незаконной рекламе.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, ряд таких конструкций был выявлен на улице Колотилова.
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Собственников ждут предписания о демонтаже.
ИСТОЧНИК KP.RU