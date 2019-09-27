В Энгельсе обнаружили незаконную рекламу на улице Колотилова

СЕГОДНЯ 08:33 2019-09-27T08:33:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского муниципального района с представителями МАУ «Общественный центр» провел рейд по незаконной рекламе.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, ряд таких конструкций был выявлен на улице Колотилова.

.

Собственников ждут предписания о демонтаже.

ИСТОЧНИК KP.RU