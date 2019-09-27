В Саратове рецидивист украл из дома украшения, часы и пилу
Сумма ущерба составила 31,5 тыс. рублей
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу из дома на Медовой улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 мая с заявлением обратилась 36-летняя женщина и рассказала, что кто-то в этот же день отжал пластиковое окно ее дома и унес три золотых кольца, мужские часы и циркулярную пилу.
Сумма ущерба составила 31,5 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 28-летний рецидивист, который во всем признался. На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU