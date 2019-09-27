СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-27T08:54:13+03:00

Материалы будут собираться несколько лет

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В Саратове открылся музей еврейской общины.

- Даже не верится, что оно состоялось. И не благодаря, а вопреки, — отметила Ирина Вейсман, заместитель председателя еврейской национально-культурной автономии Саратова

Музей появился на улице Посадского, в бывшем здании местной синагоги. По мнению Якова Стрельцина, председателя попечительского совета еврейской общины Саратова, в течение нескольких лет будет собираться материал о евреях, которые жили в городе. Он попросил саратовцев поделиться информацией о таких людях.

ИСТОЧНИК KP.RU