В Саратове открылся музей еврейской общины
Материалы будут собираться несколько лет
Фото из Instagram Ирины Вейсман
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В Саратове открылся музей еврейской общины.
- Даже не верится, что оно состоялось. И не благодаря, а вопреки, — отметила Ирина Вейсман, заместитель председателя еврейской национально-культурной автономии Саратова
Музей появился на улице Посадского, в бывшем здании местной синагоги. По мнению Якова Стрельцина, председателя попечительского совета еврейской общины Саратова, в течение нескольких лет будет собираться материал о евреях, которые жили в городе. Он попросил саратовцев поделиться информацией о таких людях.
ИСТОЧНИК KP.RU