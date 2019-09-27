В Энгельсе арестовали обвиняемого в убийстве собутыльника из-за женщины

СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-27T08:53:25+03:00

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В Энгельсе Саратовской области арестован 37-летний мужчина, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 21 сентября.

Злоумышленник вместе с 48-летний мужчиной распивал алкоголь у него дома на улице Полтавская. Приятели поссорились из-за сожительницы обвиняемого — тот начал жаловаться на женщину, а собутыльник в качестве поддержки обозвал ту грубыми нецензурными эпитетами. Это обидело 37-летнего мужчину, он потребовал извинений, а ссора переросла в драку.

Фото СУ СКР по Саратовской области

После этого хозяин дома почувствовал себя плохо, а утром его труп обнаружили сотрудники полиции, которые пришли его проверить, так как он находился под административным надзором. При этом обвиняемый также был в квартире. Он рассказал о случившемся и признал вину.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU