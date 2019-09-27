Вячеслав Володин посетит отдаленные районы Саратовской области

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-27T08:35:50+03:00

Он побывает в Турковском, Романовском, Самойловском и Балашовском районах

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27 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели будет работать в Саратовской области.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он планирует посетить самые отдаленные районы Правобережья — Романовский, Турковский, Самойловский, Балашовский.

Во время поездки запланированы посещения строительных площадок, встречи с Общественными советами и активом районов.

Так, в Турках планируется реконструкция здания школы имени Героя Советского Союза Иванова. Средства на разработку проектно-сметной документации выделены и в ближайшее время поступят в регион. С Общественным советом Володин обсудит проект будущей реконструкции школы. Также необходимо пристроить актовый зал на 300 мест, провести модернизацию школьной столовой, обустроить кабинеты, игровую комнату, изостудию, зал хореографии, кабинет технологии и ОБЖ, оснастить кабинеты современным оборудованием

К тому же на территории школы должен появиться бассейн, который будет соединен с основным зданием крытым переходом.

Володин планирует посетить и спортивную площадку открытого типа, построенную по благотворительному проекту.

В Балашове Володин встретится с активом района и обсудит проблемы и задачи развития Балашова.

ИСТОЧНИК KP.RU