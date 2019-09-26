В Саратовской области стали доступны услуги СберМобайл

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-26T17:34:29+03:00

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Мобильный оператор СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Саратове и Саратовской области.

Запуск мобильного оператора СберМобайл состоялся год назад — 26 сентября 2018 года. В настоящий момент услуги доступны в 46 субъектах Российской Федерации.

Абоненты СберМобайл могут подключить один из предлагаемых тарифов или собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции. Также есть тарифы с готовым наполнением, например, тариф «Всё, что нужно» за 249 руб. в месяц включает в себя 20 Гб мобильного интернета, 400 минут разговора и 50 SMS. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок», фактически оператор компенсирует второй месяц абонентской платы новому клиенту.

Безлимитные мессенджеры доступны на всех тарифах СберМобайл (пакет трафика не будет расходоваться). Абонентам, которые пользуются сервисами связи в роуминге, мессенджеры будут доступны все время действия роумингового пакета трафика, даже если абонент израсходует весь объем.

Пополняя баланс через мобильное приложение «СберМобайл», участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы СПАСИБО на мобильную связь СберМобайл. Скачать мобильное приложение можно в AppStore и GooglePlay.

Подключиться к СберМобайл можно во всех отделениях Сбербанка на территории области или заказать SIM-карту на сайте sbermobile.ru.

- Саратовская область — первый регион в Поволжье, где стали доступны услуги оператора СберМобайл. Это еще один продукт экосистемы банка, который планомерно запускается по стране. Мы понимаем, что нашим клиентам важно иметь не только качественную мобильную связь и доступ в интернет, но и возможность настраивать тарифы максимально персонализировано. Абоненты СберМобайл смогут самостоятельно выбрать необходимый объем трафика, количество минут и безлимитные мобильные опции, — отметил Руслан Львов, Управляющий Саратовским отделением Сбербанка.

Подробнее:

sbermobile.ru

spasibosberbank.ru/partners/sbermobile

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ИСТОЧНИК KP.RU