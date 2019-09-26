Сотрудник балашовской Тюрьмы спас девушку от изнасилования

СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-26T16:54:14+03:00

Мужчина спугнул подозреваемого и задержал его

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В Балашове Саратовской области сотрудник тюрьмы спас девушку от насильника.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, мужественный поступок был совершен во внеслужебное время.

Младший инспектор 2-й категории отдела режима и надзора Тюрьмы Балашова, старший прапорщик внутренней службы Сергей Жога.

Сергей Жога в тот вечер шел с сыном из детского сада. Около детской площадки на пересечении улицы Энтузиастов и проспекта Космонавтов он услышал странные звуки из кустов. Оказалось, что взрослый мужчина пытается насильно заняться сексом с юной девушкой.

Подозреваемый бросился бежать, а сотрудник тюрьмы кинулся вдогонку.

- Усадил в песочницу своего ребенка, поручив его находящимся на детской площадке женщинам, и побежал за негодяем. Далеко ему уйти не удалось, — рассказал Сергей Жога впоследствии.

Задержав мужчину, он вызвал полицию. При этом злоумышленник просил его отпустить.

О поступке Сергея Жоги стало известно уже во время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU