Регоператор: дифференцированный подход к определению нормативов образование ТКО оправдал себя

СЕГОДНЯ 16:44 2019-09-26T16:44:33+03:00

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Действующая дифференцированная модель нормативов образования ТКО для населенных пунктов в зависимости от количества жителей доказала свою эффективность и оправданность. Проведенный в течение года анализ реального образования ТКО на территории Саратовской области подтвердил точность установленных в территориальной схеме параметров.

С августа 2018 год Региональный оператор ведет учет мусорообразования в каждом районе зоны деятельности 1. Полученные за этот период данные показали, что незначительные отклонения, в пределах 3%, соответствуют установленным нормативам. В ряде муниципальных образований фактический объем образованных отходов оказался немного выше них.

Качество проработки нормативных решений на территории Саратовской области отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, подчеркнув, что в регионе сведены к минимуму расхождения нормативов с фактическим объемом образования ТКО.

- Задачей Регоператора является создание прозрачной системы учета и перемещения ТКО на территории Саратовской области. В настоящий момент специалисты Минприроды региона проводят дополнительную оценку действующих нормативов. Мы видим, что объем поступлений на концессионные объекты с учетом применения современной техники с высоким коэффициентом уплотнения соответствует действующим параметрам. Работа по созданию новой отрасли обращения с ТКО будет продолжена на принципах открытости и прозрачности, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

АО «Управление отходами» осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Саратовский филиал АО «Управление отходами» ставит перед собой задачу гармонично сочетать экономический рост с минимизацией негативного воздействия на окружающую среду региона

ИСТОЧНИК KP.RU