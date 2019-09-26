«Неприниматели»: новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-26T16:40:21+03:00

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23 сентября стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» в поддержку кредита «Универсальный» со ставкой 9,5% для компаний малого и среднего бизнеса.

Процентная ставка распространяется на суммы от 20 млн рублей. Особенно выгодные условия предлагаются представителям среднего бизнеса: начиная со 100 млн рублей ставка по кредиту составит 9%. При этом максимальная сумма кредита не ограничена, рассмотрение заявок займет от одного дня.

В основе кампании реальные истории «непринимателей» — клиентов банка «Открытие». Это люди, которые делают свое дело вопреки обстоятельствам. Для них это новые возможности для создания или развития успешного бизнеса. Среди героев кампании — сооснователь сервиса для организации путешествий OneTwoTrip Леонид Рябоштан, создатель сервиса доставки рыбы и морепродуктов Fishmart Светлана Кроткова, генеральный директор производителя детских игрушек «Десятое королевство» Маргарита Мусатова и амбассадор банка «Открытие», создатель бренда аудиотехники Z, музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста).

- Предприниматели постоянно развиваются: рискуют, меняют подход, идут против сложившихся моделей бизнеса и строят новые. Они не принимают, что достигли предела и двигаются вперед. Не принимать, а предпринимать, именно такой путь выбирают неприниматели. Банк «Открытие» поддерживает малый и средний бизнес в реализации ярких и смелых проектов, предлагая выгодные долгосрочные кредиты на развитие бизнеса, — комментирует заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Малый и средний бизнес — один из ключевых сегментов для банка «Открытие». В «Открытии» обслуживается 190 тысяч активных клиентов в сегменте МСБ.

Кредитование и программы финансирования предпринимателей — один из приоритетов банка.

В 2018 году «Открытие» выдал кредитов компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) на сумму 60 млрд рублей, общий объем финансирования в этом году составит 160 млрд рублей. До конца 2020 года Банк предоставит кредитов компаниям МСБ в рамках утвержденной стратегии на сумму 500 млрд рублей.

Рекламная кампания на ведущих телеканалах страны продлится до 31 октября, в диджитал-каналах — до конца осени.

Концепцию рекламной кампании разработало креативное агентство Slava, продакшн — OkeyDokey.

Справка:

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU