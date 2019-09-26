В Саратове отметят День пожилого человека

СЕГОДНЯ 16:36 2019-09-26T16:36:39+03:00

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В Саратове 1 октября отметят День пожилого человека.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.

Так, в 9:30 состоится праздничная программа «От всей души с поклоном и любовью», которая пройдет в малом зале Городского дома культуры национального творчества.

Откроют праздник юные чтецы молодежной театральной студии «Мы таланты Саратова». Продолжит праздник концертная программа с играми и конкурсами. Песни под баян зрители могут исполнить с ансамблем русской песни «Ивушка».

В 11:00 в Центре социального обслуживания населения Заводского района пройдет концерт творческого коллектива ансамбля «Вера, надежда, любовь».

В программе сольные, дуэтные и хоровые выступления прекрасных исполнителей русской народной и современной песни вокального ансамбля «Вера, надежда, любовь». Руководитель и аккомпаниатор коллектива Алла Бабенко.

В 14:00 в рамках творческого сотрудничества, для городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова пройдет большой праздничный концерт, в котором примут участие прославленные коллективы города Саратова: «Народный коллектив» самодеятельного художественного творчества ансамбль народного танца «Варенька», Лауреат IV Всероссийского конкурса «Святая Русь» ансамбль народной песни «Благодать», Лауреат VI Всероссийского конкурса имени В.В. Андреева ансамбль русских народных инструментов «Лель».

ИСТОЧНИК KP.RU