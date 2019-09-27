В пятницу Саратовскую область ждут порывы ветра и небольшой дождь
Температура днем поднимется до +11…+16 градусов
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В Саратовской области сегодня, 27 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями.
- Утром будет слабый туман и небольшой дождь, который местами продолжится днем. Ветер подует с запада и юго-запада со скоростью 5-10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура днем поднимется до +11…+16 градусов, а во время облачности — +8.
ИСТОЧНИК KP.RU