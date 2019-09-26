2019-09-26T16:23:36+03:00
Происшествия

Саратовца оштрафовали за фиктивную прописку иностранца

Пришлось отдать 10 тыс. рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 37-летнего саратовца в фиктивной прописке иностранца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 28 мая в 2019 году мужчина предоставил в миграционную службу документы о регистрации по месту жительства в селе Луганское Красноармейского района гражданина Республики Узбекистан. При этом подсудимый достоверно знал о том, что вышеуказанное лицо фактически в указанном жилом помещении проживать не будет.

За это правонарушение саратовца оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24