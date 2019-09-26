Саратовца оштрафовали за фиктивную прописку иностранца
Пришлось отдать 10 тыс. рублей
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Суд признал 37-летнего саратовца в фиктивной прописке иностранца.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что 28 мая в 2019 году мужчина предоставил в миграционную службу документы о регистрации по месту жительства в селе Луганское Красноармейского района гражданина Республики Узбекистан. При этом подсудимый достоверно знал о том, что вышеуказанное лицо фактически в указанном жилом помещении проживать не будет.
За это правонарушение саратовца оштрафовали на 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU