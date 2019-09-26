В Балашове снесли 25 аварийных домов
Прокуратура города Балашова выявила нарушения исполнения органами местного самоуправления законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что соответствии с заключениями межведомственной комиссии 25 многоквартирных домов на территории Балашовского муниципального района признаны аварийными и подлежащими сносу. Однако снос строений в установленный региональной адресной программой Саратовской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 гг. срок осуществлен не был.
Аварийные здания являлись опасными, поэтому прокурор города направил иск в суд с требованием обязать администрацию Балашовского района снести дома.
Эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU