2019-09-26T16:18:39+03:00
Происшествия

В Балашове снесли 25 аварийных домов

Здания являлись опасными еще в 2017 году
Дарья Вострикова
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Прокуратура города Балашова выявила нарушения исполнения органами местного самоуправления законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что соответствии с заключениями межведомственной комиссии 25 многоквартирных домов на территории Балашовского муниципального района признаны аварийными и подлежащими сносу. Однако снос строений в установленный региональной адресной программой Саратовской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 гг. срок осуществлен не был.

Аварийные здания являлись опасными, поэтому прокурор города направил иск в суд с требованием обязать администрацию Балашовского района снести дома.

Эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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