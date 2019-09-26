2019-09-26T16:17:29+03:00
Общество

Работы саратовского художника увидит Башкортостан

Пройдет масштабная выставка
Дарья Вострикова
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С 13 сентября по 30 октября 2019 года в городе Межгорье Республики Башкортостан проходит масштабная всероссийская выставка акварели «Искусство Воды» ARTAQUA 2019.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие принимают художники Союза Акварелистов, куратор и организатор выставки, член САР с 2018 года Виталий Шаповалов.

В экспозицию выставки вошли художественные работы преподавателя Детской школы искусств имени В. В. Ковалева, члена МТОО «Союз педагогов-художников» Любови Зинченко из Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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