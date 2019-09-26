Отопсезон — 2019: Мэрия Саратова будет работать «не для отчета, а для реальной дачи тепла»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-26T16:15:42+03:00

В Саратове обещают устранить все недостатки при запуске тепла до сильных холодов

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Для того, чтобы запустить отопление в некоторых объектах в Саратове придется подождать.

- Мы же хотим не отчитаться, а реально дать тепло в дома саратовцев. Поэтому все будем делать качественно, — заявил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко.

- Система теплоснабжения в Саратове сложная: у нас 223 котельных. Есть крышные котельные в жилых домах, где пуск происходит очень быстро по желанию собственников. Для пуска ряда объектов необходимо обеспечить нагрузку на насосной станции: чтобы запустить один дом, необходимо запустить несколько абонентов. Затем будет проведена регулировка гидравлического режима, это займет какое-то время, — сказал Сиденко.

Решение о раннем начале отопительного сезона он назвал правильным, несмотря на то, что обычно старт отопсезона происходил в октябре. Формально основания для начала подачи есть, среднесуточная температура в течение пяти дней составляла ниже 8 градусов.

- Ранний вход в отопсезон позволит нам к холодам полностью устранить те недостатки, которые возникнут при запуске, — отметил Сиденко.

ИСТОЧНИК KP.RU