Отопсезон — 2019: Мэрия Саратова будет работать «не для отчета, а для реальной дачи тепла»
Для того, чтобы запустить отопление в некоторых объектах в Саратове придется подождать.
- Мы же хотим не отчитаться, а реально дать тепло в дома саратовцев. Поэтому все будем делать качественно, — заявил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко.
- Система теплоснабжения в Саратове сложная: у нас 223 котельных. Есть крышные котельные в жилых домах, где пуск происходит очень быстро по желанию собственников. Для пуска ряда объектов необходимо обеспечить нагрузку на насосной станции: чтобы запустить один дом, необходимо запустить несколько абонентов. Затем будет проведена регулировка гидравлического режима, это займет какое-то время, — сказал Сиденко.
Решение о раннем начале отопительного сезона он назвал правильным, несмотря на то, что обычно старт отопсезона происходил в октябре. Формально основания для начала подачи есть, среднесуточная температура в течение пяти дней составляла ниже 8 градусов.
- Ранний вход в отопсезон позволит нам к холодам полностью устранить те недостатки, которые возникнут при запуске, — отметил Сиденко.
ИСТОЧНИК KP.RU