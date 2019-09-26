2019-09-26T16:13:09+03:00
Происшествия

Мошенники оставили саратовчанку без 36,6 тыс. рублей

Ей якобы позвонил сотрудник банка
Дарья Вострикова
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Жительница Ленинского района Саратова лишилась 36,6 тыс. рублей из-за мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Мужчина якобы хотел защитить ее счет и предложил перевести деньги на другой, более безопасный.

После выполнения этих требований аферист перестал отвечать на звонки, а женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Сейчас по этому факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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