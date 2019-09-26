В Новоузенске двое мальчиков пытали сверстника электрошокером ради денег

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-26T16:11:31+03:00

Они отняли у него 44 тыс. рублей

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В Новоузенске Саратовской области вынесен приговор двум 16-летним подросткам, которые грабили своего сверстника.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступления были совершены в 2018 году.

Было установлено, что 14-летний житель Новоузенска задолжал сверстнику 500 рублей. Кредитор начал требовать возврата денег, и мальчик 10 октября снял с банковской карты бабушки 39 тыс. рублей и предложил взять из них 10 тыс. в обмен на то, чтобы его больше не беспокоили. Однако вымогатель вырвал все деньги и сбежал.

Через три дня юный шантажист вместе с приятелем встретили жертву на улице и потребовали еще 39 тыс. рублей. При этом они отвели мальчика на пустырь и избили кулаками в живот, а также пытали электрошокером. Потерпевший убежал к бабушке, взял еще 5 тыс. рублей и отнес своим мучителям.

Суд признал мальчиков виновными и оштрафовал одного на 5 тыс., а другого — на 12 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU