Отопсезон — 2019: готовы 126 социозащитных учреждений Саратовской области
В Саратовской области полностью готовы к началу отопительного сезона все 126 социозащитных учреждений.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, проверена работа источников теплоснабжения, отремонтированы и утеплены трассы, подготовлены здания и сооружения.
В эксплуатации у подведомственных учреждений министерства находится 89 теплоисточников.
Во всех котельных и топочных завершены профилактические работы, обучены 117 операторов.
Наружные сети отремонтированы, изолированы и соответствуют требованиям СНиП.
Пробные топки начнутся 20 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU