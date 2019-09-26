2019-09-26T16:07:17+03:00
Общество

Отопсезон — 2019: готовы 126 социозащитных учреждений Саратовской области

Проверена работа источников теплоснабжения, отремонтированы и утеплены трассы, подготовлены здания и сооружения
Дарья Вострикова
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В Саратовской области полностью готовы к началу отопительного сезона все 126 социозащитных учреждений.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, проверена работа источников теплоснабжения, отремонтированы и утеплены трассы, подготовлены здания и сооружения.

В эксплуатации у подведомственных учреждений министерства находится 89 теплоисточников.

Во всех котельных и топочных завершены профилактические работы, обучены 117 операторов.

Наружные сети отремонтированы, изолированы и соответствуют требованиям СНиП.

Пробные топки начнутся 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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