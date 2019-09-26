ООО «КВС»: Новый водопровод на Огородной прослужит не менее 50 лет

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-26T16:06:03+03:00

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ООО «КВС» продолжает строительство нового водовода по улице Огородная. В настоящее время проложено 406 метров трубопровода диаметром 1 тыс. мм и выполнены работы по устройству перехода под дорогой методом продавливания трубы диаметром 1,2 тыс. мм протяженностью 16 метров, выполнены камеры из железобетонных изделий.

Реконструкция магистрального водопровода на участке по улице Огородная от жилого дома №60 до улицы 7-я Нагорная и по 7-й Нагорной до жилого дома №101 предусмотрена инвестиционной программой компании. Согласно проектной документации, общая протяженность перекладываемого участка водопровода составляет 736 метров, используемый материал — полимерная труба диаметром 1 тыс. мм. Завершение работ и благоустройство территории запланировано в срок до конца 2019 года.

Объект имеет важное значение для городской инфраструктуры, так как обслуживает более 130 тыс. жителей Заводского района. Стальная труба 1976 года прокладки за время эксплуатации пришла в аварийное состояние. Более того, соседство объекта с линией трамвайных путей приводит к негативному воздействию на объект блуждающих токов. За два последних года на ней произошло более 45 повреждений.

Концессионное соглашение по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Саратова подписано в ноябре 2017 года между ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и муниципальным образованием «Город Саратов». Первоочередной задачей концессионера является реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, создание автоматизированной системы учета и управления, улучшение показателей качества водоснабжения и водоотведения, снижения статистики аварийности.

ИСТОЧНИК KP.RU