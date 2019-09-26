Африканская чума в Саратовской области появилась из-за ввоза больной свиньи

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-26T15:11:41+03:00

В Калининском районе перекопали дороги и поставили охранно-карантинные посты

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В Саратовской области уничтожили трех павших свиней, зараженных африканской чумой.

- Жителей Новых Выселок Калининского района проинформировали о мероприятиях, которые ветеринарная служба проводит в связи с ликвидацией вспышки заболевания. Владельцам животных запретили перемещать и продавать свиней и их мясо, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии региона.

Напомним, очаг заболевания в селе выявили 24 сентября. После этого материалы павших животных направили в лабораторию, где африканскую чуму свиней подтвердили. Обследование показало, что чума возникла из-за незаконного ввоза больного животного, которое привез владелец личного подсобного хозяйства.

После уничтожения трупов ЛПХ дезинфицировали. Чтобы купировать очаг АЧС, в селе перекопали второстепенные дороги и на въездах поставили охранно-карантинные посты.

Теперь ветеринары каждый день осматривают поголовье свиней для выявления и немедленной изоляции больных.

ИСТОЧНИК KP.RU