Африканская чума в Саратовской области появилась из-за ввоза больной свиньи
В Саратовской области уничтожили трех павших свиней, зараженных африканской чумой.
- Жителей Новых Выселок Калининского района проинформировали о мероприятиях, которые ветеринарная служба проводит в связи с ликвидацией вспышки заболевания. Владельцам животных запретили перемещать и продавать свиней и их мясо, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии региона.
Напомним, очаг заболевания в селе выявили 24 сентября. После этого материалы павших животных направили в лабораторию, где африканскую чуму свиней подтвердили. Обследование показало, что чума возникла из-за незаконного ввоза больного животного, которое привез владелец личного подсобного хозяйства.
После уничтожения трупов ЛПХ дезинфицировали. Чтобы купировать очаг АЧС, в селе перекопали второстепенные дороги и на въездах поставили охранно-карантинные посты.
Теперь ветеринары каждый день осматривают поголовье свиней для выявления и немедленной изоляции больных.
ИСТОЧНИК KP.RU