Разыскиваются сбежавшие с места аварии в Саратове водители

СЕГОДНЯ 14:56 2019-09-26T15:25:33+03:00

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Саратовская Госавтоинспекция разыскивает водителей, сбежавших с места аварий.

Так, 30 июня в 20:40 у дома №25а по улице Мира неизвестный водитель сбил 37-летнего мужчину, тот пострадал.

Кроме того, 13 августа в 14:00 напротив дома №103 по улице Кутякова неизвестный водитель бело-желтой Lada Kalina с фрагментом номера 59ТХ влетел в Citroen, который получил повреждения.

Также 20 августа в 12:35 напротив дома №22 по Ново-Крекингской улице кто-то на ВАЗ-2106 влетел в ВАЗ-2115, а в 20:50 неизвестный на Opel Astra столкнулся с Hyundai.

В Саратове 25 августа неизвестный водитель сбил животное на проспекте Энтузиастов и уехал, а 21 сентября в 15:20 напротив дома №30а по Большой Лесопарковой улице лихач на Toyota Camry не поделил дорогу с Ford Focus.

Виновника массового ДТП у дома №14а на Московском шоссе в Саратове 17 сентября, где Hyundai столкнулся с МАЗом и Lada Vesta, не могут найти.

Инспекторы предупреждают, что вся информация останется анонимной.

ИСТОЧНИК KP.RU