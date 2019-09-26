2019-09-26T14:36:22+03:00
Общество

Детей Саратова научили азбуке безопасности

Ребята посмотрели кинопрограммы
Дарья Вострикова
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Саратовский областной методический киновидеоцентр в течение учебного года организует познавательные кинопрограммы по профилактике безопасности жизнедеятельности для воспитанников детских садов и учащихся начальных классов общеобразовательных школ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, ребята из детских садов № 225, 165, 187, гимназии №87, школ № 56, 60, 75 в игровой форме совершили пешеходные прогулки и небольшие занимательные путешествия на различных видах транспорта.

С помощью «оживших» на киноэкране героев мультипликационных фильмов ребята повторили, как нужно вести себя на дороге, где безопасно переходить улицу, почему так важно соблюдать Правила дорожного движения и какими последствиями может обернуться игнорирование дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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