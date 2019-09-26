В двух районах Саратовской области завершаются работы по модернизации кинозалов
Ремонт идет в рамках нацпроекта
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В Духовницком и Ивантеевском районах Саратовской области активно ведутся работы по модернизации кинозалов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, эта программа реализуется в рамках национального проекта «Культура».
В кинозале Дома культуры села Ивантеевка установили экран и новое оборудование, в первую половину октября здесь появятся 165 новых кресел.
Новую технику ожидает зал поселка Духовницкое, полным ходом идет ремонт в Турковском районе.
Также оборудования ждут Шиханы и Питерка, поступление будет до конца сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU