В двух районах Саратовской области завершаются работы по модернизации кинозалов

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-26T14:15:00+03:00

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В Духовницком и Ивантеевском районах Саратовской области активно ведутся работы по модернизации кинозалов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, эта программа реализуется в рамках национального проекта «Культура».

В кинозале Дома культуры села Ивантеевка установили экран и новое оборудование, в первую половину октября здесь появятся 165 новых кресел.

Новую технику ожидает зал поселка Духовницкое, полным ходом идет ремонт в Турковском районе.

Также оборудования ждут Шиханы и Питерка, поступление будет до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU