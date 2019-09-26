Появились подробности аварии с пятью пострадавшими под Вольском

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-26T14:29:01+03:00

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Стали известны подробности столкновения ВАЗ-2109 и Lada Granta, которое произошло сегодня, 26 сентября, в 12:15.

Как рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД «Вольский», в результате аварии пострадал 39-летний водитель ВАЗ-2109 и 53-летний мужчина, который вел Lada Granta.

Их отвезли в больницу вместе с 50 и 74-летней пассажирками из салона «Лады». Амбулаторное лечение назначили 40-летней женщине из «Гранты».

ИСТОЧНИК KP.RU