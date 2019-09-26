Из здания старого ТЮЗа в Саратове эвакуировали персонал

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-26T14:09:16+03:00

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В здании старого ТЮЗа на улице Вольская в Саратове прошли пожарно-тактические учения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в тренировке приняли участие пять спецмашин и 25 человек личного состава, а также все экстренные службы города.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

- По тактическому замыслу учений в результате короткого замыкания электроприборов на сцене театра произошло загорание декораций с распространением огня в зрительный зал, — рассказали в ведомстве.

Фото ГУ МЧС по Саратовской области

На учениях специалисты МЧС отработали действия персонала и администрации учреждения. Все люди из здания исторической сцены ТЮЗа были эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU