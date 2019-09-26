Из здания старого ТЮЗа в Саратове эвакуировали персонал
В здании старого ТЮЗа на улице Вольская в Саратове прошли пожарно-тактические учения.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, в тренировке приняли участие пять спецмашин и 25 человек личного состава, а также все экстренные службы города.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
- По тактическому замыслу учений в результате короткого замыкания электроприборов на сцене театра произошло загорание декораций с распространением огня в зрительный зал, — рассказали в ведомстве.
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
На учениях специалисты МЧС отработали действия персонала и администрации учреждения. Все люди из здания исторической сцены ТЮЗа были эвакуированы.
ИСТОЧНИК KP.RU