Высокопоставленного полицейского из Энгельса задержали по подозрению в коррупции

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-26T14:20:10+03:00

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В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в получении взятки за бездействие.

По версии следствия, руководитель одного из отделов полиции Энгельса, с августа 2016 по май 2019 года получил от бизнесмена не менее 134 тыс. рублей. За эти деньги он обязался не проверять деятельность предпринимателя и не привлекать его к ответственности за выявленные нарушения при торговле.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника ОВД проводится служебная проверка. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлекутся к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU