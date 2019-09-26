Директор фирмы в Балакове заплатит 150 тыс. рублей за гибель ребенка на территории

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-26T13:58:09+03:00

Мальчика ударило током, когда он забрался на песчаную насыпь

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор директору фирмы, на территории которой погиб ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, директора коммерческой организации признали виновным в причинении смерти по неосторожности по причине ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Было установлено, что с июня 2017 года на территории фирмы складировали песок. Причем он был насыпан кучей под линиями электропередач напряжением 6 кВ. Однако в нарушение правил безопасности, опасная зона не была огорожена.

Утром 5 мая 2018 года трое подростков через проем в бетонном заборе предприятия проникли внутрь и забрались на песчаную насыпь. Один из них, 14-летний подросток, коснулся линии электропередач и получил удар током. С травмами его госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Во время следствия директор фирмы полностью признал вину и возместил родителям ребенка моральный вред.

Суд приговорил его к штрафу в 150 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU