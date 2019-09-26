2019-09-26T13:41:19+03:00
Общество

За первые сутки усиления ГИБДД в Саратове выявлены почти 1,2 тыс. нарушений

Усиление перенесено в Энгельс
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За первый день работы в Саратове усиленного сводного отряда ГИБДД было выявлено 1 197 нарушений.

При этом, согласно данным отдела пропаганды городского ГИБДД, зафиксировано 598 нарушений правила использования ремней безопасности, 12 — правил перевозки несовершеннолетних, 16 — установки номерных знаков, 18 — пешеходами, 49 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам, 116 случаев незаконной тонировки.

Напомним, с 25 сентября в Саратове начато усиление в работе ГИБДД. На одновременное дежурство вышло около 100 мобильных экипажей, половина из которых привлечена из соседних районов области.

Решение организовать на территории города работу сводного отряда было связано с ростом количества аварий. С января по август в 737 ДТП в Саратове погибли 28 человек, травмы получили 958. В прошлом году эти цифры были ниже: в 722 авариях погибли 23 и были ранены 894 человека.

С 26 сентября усиление распространено на Энгельс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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