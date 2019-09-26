2019-09-26T13:36:39+03:00
Происшествия

В горящей многоэтажке в Энгельсе пострадали шестеро взрослых и трое детей

Всего было эвакуировано 20 человек
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:

На улице Коммунистическая в Энгельсе ночью бушевал пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, пострадали девять человек, среди которых трое детей: двое двух лет и один — годовалый.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 00:58. Горела трехкомнатная квартира на пятом этаже. Силами пожарных по автолестнице была эвакуирована семья с ребенком, проживавшая в помещении. Кроме того, спасатели вывели из здания при помощи спецоборудования еще четырех жильцов.

Всего было эвакуировано 20 человек.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Медики госпитализировали трех пострадавших. Две женщины находились в состоянии средней степени тяжести

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
КВС: новый водопровод на Огородной прослужит не менее 50 лет
В Саратове стартовали соревнования на «Кубок Сергея Карякина»
Африканская чума в Саратовской области появилась из-за ввоза больной свиньи
Разыскиваются сбежавшие с места аварии в Саратове водители
Саратовские спасатели начали испытание мобильной операционной системы «Аврора» от «Ростелекома»
Детей Саратова научили азбуке безопасности
В Саратовской области проверят доходы главврачей
В двух районах Саратовской области завершаются работы по модернизации кинозалов
Появились подробности аварии с пятью пострадавшими под Вольском
Из здания старого ТЮЗа в Саратове эвакуировали персонал
Высокопоставленного полицейского из Энгельса задержали по подозрению в коррупции
Под Вольском пять человек пострадали в столкновении двух легковушек
Трамвай протаранил забор Детского парка
Мать-алкоголичка из Ртищева ответит за жестокое обращение с детьми
Арбитражный суд Поволжского округа встал на сторону «Протона» в споре с саратовским Минспорта
Директор фирмы в Балакове заплатит 150 тыс. рублей за гибель ребенка на территории