В горящей многоэтажке в Энгельсе пострадали шестеро взрослых и трое детей
На улице Коммунистическая в Энгельсе ночью бушевал пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, пострадали девять человек, среди которых трое детей: двое двух лет и один — годовалый.
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 00:58. Горела трехкомнатная квартира на пятом этаже. Силами пожарных по автолестнице была эвакуирована семья с ребенком, проживавшая в помещении. Кроме того, спасатели вывели из здания при помощи спецоборудования еще четырех жильцов.
Всего было эвакуировано 20 человек.
Фото Саратовской областной службы спасения
Медики госпитализировали трех пострадавших. Две женщины находились в состоянии средней степени тяжести
ИСТОЧНИК KP.RU