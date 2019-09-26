В горящей многоэтажке в Энгельсе пострадали шестеро взрослых и трое детей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-26T13:36:39+03:00

Всего было эвакуировано 20 человек

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На улице Коммунистическая в Энгельсе ночью бушевал пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, пострадали девять человек, среди которых трое детей: двое двух лет и один — годовалый.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 00:58. Горела трехкомнатная квартира на пятом этаже. Силами пожарных по автолестнице была эвакуирована семья с ребенком, проживавшая в помещении. Кроме того, спасатели вывели из здания при помощи спецоборудования еще четырех жильцов.

Всего было эвакуировано 20 человек.

Фото Саратовской областной службы спасения

Медики госпитализировали трех пострадавших. Две женщины находились в состоянии средней степени тяжести

ИСТОЧНИК KP.RU