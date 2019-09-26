Перебегавший дорогу ребенок попал под колеса иномарки в Энгельсе
Машиной управляла 19-летняя девушка
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В Энгельсе Саратовской области иномарка сбила ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Энгельса в 20:30.
Напротив дома №65 автомобиль Kia Rio под управлением 19-летней девушки сбил пешехода. По предварительной версии, 11-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, причем поблизости имелся переход.
Пострадавший был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU