2019-09-26T10:44:06+03:00
Происшествия

Перебегавший дорогу ребенок попал под колеса иномарки в Энгельсе

Машиной управляла 19-летняя девушка
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области иномарка сбила ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на улице Энгельса в 20:30.

Напротив дома №65 автомобиль Kia Rio под управлением 19-летней девушки сбил пешехода. По предварительной версии, 11-летний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, причем поблизости имелся переход.

Пострадавший был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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