2019-09-26T13:33:54+03:00
Общество

Завершение вскрышных работ «Т Плюс» в центре Саратова затягивается до 3 октября

Компания не успевает завершить реконструкцию в назначенные сроки
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Т Плюс не успевает в срок завершить благоустройство улиц после вскрышных работТ Плюс не успевает в срок завершить благоустройство улиц после вскрышных работ
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В ходе работ по ремонту магистральных теплопроводов в Саратове компания «Т Плюс» столкнулась с подземной рекой, которую пришлось отводить в сторону. Об этом заявил на заседании правительства 26 сентября главный инженер «Т Плюс» Андрей Саталов.

Эта информация не произвела большого впечатления на участников заседания, которых, как и жителей Саратова, больше интересовали сроки завершения вскрышных работ на улицах Сакко и Ванцетти, Кузнечная и на двух участках на улице Горького.

Саталов подтвердил, что ремонтные работы «Т Плюс» по этим адресам к 30 сентября будут завершены.

Однако засыпать раскопанные дороги, и восстановить асфальтовое покрытие и провести благоустройство компания вовремя не успеет. Окончательно реконструкция будет завершена к 3 октября.

- Работайте в три смены, уходить дальше, за 3 октября, нельзя, — заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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