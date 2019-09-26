Завершение вскрышных работ «Т Плюс» в центре Саратова затягивается до 3 октября
В ходе работ по ремонту магистральных теплопроводов в Саратове компания «Т Плюс» столкнулась с подземной рекой, которую пришлось отводить в сторону. Об этом заявил на заседании правительства 26 сентября главный инженер «Т Плюс» Андрей Саталов.
Эта информация не произвела большого впечатления на участников заседания, которых, как и жителей Саратова, больше интересовали сроки завершения вскрышных работ на улицах Сакко и Ванцетти, Кузнечная и на двух участках на улице Горького.
Саталов подтвердил, что ремонтные работы «Т Плюс» по этим адресам к 30 сентября будут завершены.
Однако засыпать раскопанные дороги, и восстановить асфальтовое покрытие и провести благоустройство компания вовремя не успеет. Окончательно реконструкция будет завершена к 3 октября.
- Работайте в три смены, уходить дальше, за 3 октября, нельзя, — заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU